Атланта, США, 5 декабря, 2022, 07:58 — ИА Регнум. Овчарка по имени Каспер из американского штата Джорджия героически сразилась с целой стаей койотов, сообщает телеканал Fox News.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Собака

Койоты попытались напасть на стадо, которое охранял Каспер. Каспер бесстрашно вступил с ними в бой, который продолжался более получаса. В результате храбрый пёс загрыз восемь койотов. Остальные хищники были вынуждены оставить в покое стадо и отступить. Однако сам Каспер получил в схватке очень серьёзные травмы.

Группа волонтёров запустила интернет-проект, чтобы собрать $15 000, необходимые для лечения собаки. Очень быстро нужная сумма была собрана, собакой уже занимаются опытные ветеринары.