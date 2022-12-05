Как нацпроект «Экология» помогает оздоровлению Волги
Нацпроект «Экология» помог выполнить все показатели проекта «Оздоровление Волги» на 2022 год
Москва, 5 декабря, 2022, 17:03 — ИА Регнум. Волга — главная и любимая русская река, центральная водная артерия России. Благодаря нацпроекту «Экология», в стране реализуется федеральный проект «Оздоровление Волги». Одна из его задач — строительство и ремонт гидросооружений в низовьях реки. Это поможет ликвидировать маловодье, улучшить снабжение водой колодцев и оросительных систем.
Одним из лидеров по количеству построенных в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» объектов является Нижегородская область. С начала действия проекта в регионе введено в эксплуатацию 25 объектов.
Так, в поселке Сокольское до конца 2022 года завершает строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 1200 м3. На данный момент строительные работы выполнены, ведётся подготовка к пусконаладочным работам и пробному запуску комплекса очистных сооружений.
Проектом предусмотрено строительство административно-бытового корпуса, блока механической очистки, блока биологической очистки, усреднителя, сливной станции, аккумулирующего резервуара поверхностных стоков, двух пожарных резервуаров, дизель-генератора, четырех канализационно-насосных станций, сетей водопровода и канализации. Внедренные технологии обеспечат очистку сбрасываемых в Горьковское водохранилище сточных вод до нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения.
«Помимо объекта в поселке Сокольское в Нижегородской области ведутся работы по строительству и реконструкции ещё пяти очистных сооружений, которые будут введены в строй до конца текущего года. Среди них объекты в городах Ветлуга и Перевоз, поселках Вача и Ардатов, селе Елизарово», — отметила руководитель ФАУ «Проектная дирекция Минстроя России» Дина Сафиуллина.
В 2023 году планируется завершить работы еще на трёх объектах. Как ожидается, в эксплуатацию введут канализационные очистные сооружений в городах Саров, Богородск и Семенов мощностью 32 000 м3, 15 000 м3, 5 500 м3 в сутки соответственно. В результате ввода в эксплуатацию всех запланированных на 2022 год объектов Нижегородской области объем отводимых в реку Волгу загрязненных сточных вод планируется снизить до 0,3112 тыс. км3 в год. В настоящий момент достигнут показатель 0,3156 тыс. км3 в год. К концу 2024 года предполагается снизить этот показатель до 0,12 тыс. км3 в год (с базового значения 0,35 тыс. км3 в год).
В Ярославской области до конца 2022 года будут введены в эксплуатацию очистные сооружения мощностью 700 м³ в сутки. Технологическое оборудование модульной установки биологической очистки сточных вод смонтировано в 17 контейнерах и представляет собой готовый производственный модуль заводского изготовления. Установка работает в автоматическом режиме, что не требует постоянного присутствия работников на объекте.
Для достижения требуемых нормативов качества сточных вод предусмотрены механическая очистка на комбинированных модулях, усреднение водного потока в накопительной ёмкости объемом 120 м³, многостадийная биологическая очистка с последующей глубокой биологической доочисткой, доочистка на напорных промывных фильтрах, а также обеззараживание очищенных стоков и обработка активного ила на установках шнекового обезвоживания. Очищенные таким образом сточные воды будут соответствовать требованиям, предъявляемым к качеству воды рыбохозяйственных водоёмов.
Вологодская область досрочно достигла итогового показателя федерального проекта «Оздоровление Волги». Система очистки сточных вод в деревне Пача долгое время представляла собой отдельные канализационные колодцы, которые нуждались в регулярной откачке сточных вод. Кроме того, стоки многоквартирных зданий было необходимо ежедневно очищать с помощью специализированной техники.
В рамках разработанного проекта была возведена двухэтажная станция из двух утепленных модулей с размещенными внутри биоблоком, усреднителем и технологическим оборудованием, использующимся в том числе для обезвоживания осадка. Производительность канализационного очистного сооружения составляет 50 м³ в сутки. Станция полностью автоматизирована, что не требует постоянного присутствия обслуживающего персонала. Благодаря проведенным работам сточные воды проходят полный цикл биологической очистки и обеззараживания. Кроме того, социальные объекты деревни Пача и жилые дома подключены к централизованной канализационной системе.
Всего с начала реализации нацпроекта «Экология» в Вологодской области реализованы и введены в эксплуатацию три объекта. Так, в Череповце реконструирован комплекс очистных сооружений канализации: проведены модернизация первичных и вторичных отстойников Правобережного участка КОСК, модернизация оборудования обезвоживания осадка, цеха механического обезвоживания осадка Левобережного участка комплекса очистных сооружений канализации, а также реконструкция системы доочистки сточных вод с обустройством дисковых микрофильтров и ультрафиолетовых установок.
Куратор проекта, член Комиссии ОП РФ по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия и заместитель председателя ОП Самарской области Павел Покровский поделился итогами реализации проекта:
«Существенный вклад в оздоровление Волги вносят общественные и волонтерские организации Самарской области. Общественная палата Самарской области на протяжении 5 лет реализует проект «Живая Волга», в рамках которого проходит освобождение акватории Волги и ее притоков от браконьерских сетей, а также ежегодно выпускается молодь стерляди.
Десять лет во взаимодействии с органами власти Самарской области и профильным министерством представители региональной Общественной палаты планомерно реализуют проект «Неси добро», в рамках которого экологические активисты собирают и утилизируют выброшенный на береговую линию мусор. В этом году было очищено 42 км прибрежной линии, в прошлом году эта цифра составила 50 км, причем в границах национального парка «Самарская лука».
В 2023 году планируется к реализации еще семи объектов водоотведения в: м. р. Елховский, г. о. Самара, г. о. Жигулевск, с. Приволжье, п. г. т. Безенчук и 2 объектов в г. Нефтегорск. Ввод в реализацию этих объектов позволит дополнительно снизить отводимые стоки в Волгу в общем объеме 250, 67 млн куб. м. ежегодно. Частично объекты будут введены в эксплуатацию уже в следующем году, часть начнут работать в 2024 году».
В 2022 году все показатели федерального проекта «Оздоровление Волги» выполнены.
«Сегодня подтвердили регионы о том, что кассовое исполнение будет 100% на конец года. Что это дает? Нам дает это на сегодняшний день уже очищенных стоков 30% в бассейн Волги. И оздоровление всех водных объектов нижней Волги больше 800 км. Это очень важно для людей, которые живут непосредственно по берегам Волги», — пояснила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.
Как сообщало ИА REGNUM, оздоровление Волги продолжается благодаря национальному проекту «Экология». Основная задача проекта — к 2024 году в три раза сократить долю загрязненных сточных вод, отводимых в Волгу, для экологической реабилитации водных объектов — с 3,17 до 1,05 км³/год. Запланированные в рамках федерального проекта по оздоровлению реки Волги мероприятия будут выполнены до 2024 года. Сопровождает реализацию проекта ФАУ «Проектная дирекция Минстроя России».