Москва, 5 декабря, 2022, 17:03 — ИА Регнум. Волга — главная и любимая русская река, центральная водная артерия России. Благодаря нацпроекту «Экология», в стране реализуется федеральный проект «Оздоровление Волги». Одна из его задач — строительство и ремонт гидросооружений в низовьях реки. Это поможет ликвидировать маловодье, улучшить снабжение водой колодцев и оросительных систем.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Волга

Одним из лидеров по количеству построенных в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» объектов является Нижегородская область. С начала действия проекта в регионе введено в эксплуатацию 25 объектов.

Так, в поселке Сокольское до конца 2022 года завершает строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 1200 м3. На данный момент строительные работы выполнены, ведётся подготовка к пусконаладочным работам и пробному запуску комплекса очистных сооружений.

Проектом предусмотрено строительство административно-бытового корпуса, блока механической очистки, блока биологической очистки, усреднителя, сливной станции, аккумулирующего резервуара поверхностных стоков, двух пожарных резервуаров, дизель-генератора, четырех канализационно-насосных станций, сетей водопровода и канализации. Внедренные технологии обеспечат очистку сбрасываемых в Горьковское водохранилище сточных вод до нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Волга

«Помимо объекта в поселке Сокольское в Нижегородской области ведутся работы по строительству и реконструкции ещё пяти очистных сооружений, которые будут введены в строй до конца текущего года. Среди них объекты в городах Ветлуга и Перевоз, поселках Вача и Ардатов, селе Елизарово», — отметила руководитель ФАУ «Проектная дирекция Минстроя России» Дина Сафиуллина.

В 2023 году планируется завершить работы еще на трёх объектах. Как ожидается, в эксплуатацию введут канализационные очистные сооружений в городах Саров, Богородск и Семенов мощностью 32 000 м3, 15 000 м3, 5 500 м3 в сутки соответственно. В результате ввода в эксплуатацию всех запланированных на 2022 год объектов Нижегородской области объем отводимых в реку Волгу загрязненных сточных вод планируется снизить до 0,3112 тыс. км3 в год. В настоящий момент достигнут показатель 0,3156 тыс. км3 в год. К концу 2024 года предполагается снизить этот показатель до 0,12 тыс. км3 в год (с базового значения 0,35 тыс. км3 в год).

В Ярославской области до конца 2022 года будут введены в эксплуатацию очистные сооружения мощностью 700 м³ в сутки. Технологическое оборудование модульной установки биологической очистки сточных вод смонтировано в 17 контейнерах и представляет собой готовый производственный модуль заводского изготовления. Установка работает в автоматическом режиме, что не требует постоянного присутствия работников на объекте.

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Волга

Для достижения требуемых нормативов качества сточных вод предусмотрены механическая очистка на комбинированных модулях, усреднение водного потока в накопительной ёмкости объемом 120 м³, многостадийная биологическая очистка с последующей глубокой биологической доочисткой, доочистка на напорных промывных фильтрах, а также обеззараживание очищенных стоков и обработка активного ила на установках шнекового обезвоживания. Очищенные таким образом сточные воды будут соответствовать требованиям, предъявляемым к качеству воды рыбохозяйственных водоёмов.

Вологодская область досрочно достигла итогового показателя федерального проекта «Оздоровление Волги». Система очистки сточных вод в деревне Пача долгое время представляла собой отдельные канализационные колодцы, которые нуждались в регулярной откачке сточных вод. Кроме того, стоки многоквартирных зданий было необходимо ежедневно очищать с помощью специализированной техники.

В рамках разработанного проекта была возведена двухэтажная станция из двух утепленных модулей с размещенными внутри биоблоком, усреднителем и технологическим оборудованием, использующимся в том числе для обезвоживания осадка. Производительность канализационного очистного сооружения составляет 50 м³ в сутки. Станция полностью автоматизирована, что не требует постоянного присутствия обслуживающего персонала. Благодаря проведенным работам сточные воды проходят полный цикл биологической очистки и обеззараживания. Кроме того, социальные объекты деревни Пача и жилые дома подключены к централизованной канализационной системе.

Всего с начала реализации нацпроекта «Экология» в Вологодской области реализованы и введены в эксплуатацию три объекта. Так, в Череповце реконструирован комплекс очистных сооружений канализации: проведены модернизация первичных и вторичных отстойников Правобережного участка КОСК, модернизация оборудования обезвоживания осадка, цеха механического обезвоживания осадка Левобережного участка комплекса очистных сооружений канализации, а также реконструкция системы доочистки сточных вод с обустройством дисковых микрофильтров и ультрафиолетовых установок.

Куратор проекта, член Комиссии ОП РФ по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия и заместитель председателя ОП Самарской области Павел Покровский поделился итогами реализации проекта:

«Существенный вклад в оздоровление Волги вносят общественные и волонтерские организации Самарской области. Общественная палата Самарской области на протяжении 5 лет реализует проект «Живая Волга», в рамках которого проходит освобождение акватории Волги и ее притоков от браконьерских сетей, а также ежегодно выпускается молодь стерляди.

Десять лет во взаимодействии с органами власти Самарской области и профильным министерством представители региональной Общественной палаты планомерно реализуют проект «Неси добро», в рамках которого экологические активисты собирают и утилизируют выброшенный на береговую линию мусор. В этом году было очищено 42 км прибрежной линии, в прошлом году эта цифра составила 50 км, причем в границах национального парка «Самарская лука».

В 2023 году планируется к реализации еще семи объектов водоотведения в: м. р. Елховский, г. о. Самара, г. о. Жигулевск, с. Приволжье, п. г. т. Безенчук и 2 объектов в г. Нефтегорск. Ввод в реализацию этих объектов позволит дополнительно снизить отводимые стоки в Волгу в общем объеме 250, 67 млн куб. м. ежегодно. Частично объекты будут введены в эксплуатацию уже в следующем году, часть начнут работать в 2024 году».

Алексей Колчин ИА REGNUM Вечерняя Волга

В 2022 году все показатели федерального проекта «Оздоровление Волги» выполнены.

«Сегодня подтвердили регионы о том, что кассовое исполнение будет 100% на конец года. Что это дает? Нам дает это на сегодняшний день уже очищенных стоков 30% в бассейн Волги. И оздоровление всех водных объектов нижней Волги больше 800 км. Это очень важно для людей, которые живут непосредственно по берегам Волги», — пояснила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

Как сообщало ИА REGNUM, оздоровление Волги продолжается благодаря национальному проекту «Экология». Основная задача проекта — к 2024 году в три раза сократить долю загрязненных сточных вод, отводимых в Волгу, для экологической реабилитации водных объектов — с 3,17 до 1,05 км³/год. Запланированные в рамках федерального проекта по оздоровлению реки Волги мероприятия будут выполнены до 2024 года. Сопровождает реализацию проекта ФАУ «Проектная дирекция Минстроя России».