Токио, 5 декабря, 2022, 07:23 — ИА Регнум. Существует риск, что мировые цены на нефть могут оставаться на высоком уровне долгое время, заявил генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Так он прокомментировал решение ОПЕК+ о сохранении сокращения нефтедобычи на 2 млн баррелей в сутки. Мацуно отметил, что на стоимость сырья также влияет снижение предсказуемости по уровню извлечения нефти в России.

Генсек добавил, что правительство Японии по-прежнему «внимательно и с напряжением следит» за ситуацией на рынке.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря вице-премьер России Александр Новак объявил, что следующая встреча Министерского мониторингового комитета ОПЕК+ назначена на 1 февраля.