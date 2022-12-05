В США рассказали об опустошении своих арсеналов из-за поставок Киеву
Военные поставки Киеву привели к расходу боеприпасов, рассчитанных на несколько лет
Вашингтон, 5 декабря, 2022, 07:15 — ИА Регнум. Запас ПЗРК Stinger и ПТРК Javelin, рассчитанный на несколько лет, был истрачен США в первые месяцы конфликта на Украине. Об этом 4 декабря заявил генеральный директор американской военно-промышленной компании Raytheon Грег Хейес, сообщает National Review.
Хейес уточнил, что за первые месяцы конфликта на территории Украины США израсходовали на военные поставки Киеву 13-летний объем производства Stinger и 5-летний объем производства Javelin. При этом Хейес отметил, что американское военное ведомство не производило закупок ПЗРК в течение 18 лет, начиная с 2004 года.
Обозреватель National Review указал, что Киеву было отправлено в качестве военной помощи 5500 единиц Javelin и 1400 Stinger, а ВПК Raytheon выиграла тендер на восполнение арсенала армии США. Для этих целей властями было выделено 624 млн долларов.
Министр Армии США Кристина Вормут в ходе оборонного форума Reagan National Defense пояснила, что Пентагоном было заключено контрактов на общую сумму более шести млрд долларов для пополнения боезапасов взамен переданных Киеву в качестве военной помощи.
Отмечается, что, поскольку до сих пор неизвестно, какую политику будут проводить в отношении Киева республиканцы, получившие большинство в Сенате, попытки Пентагона нарастить производство вооружения находятся в стадии неопределённости.