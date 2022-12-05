Вашингтон, 5 декабря, 2022, 07:15 — ИА Регнум. Запас ПЗРК Stinger и ПТРК Javelin, рассчитанный на несколько лет, был истрачен США в первые месяцы конфликта на Украине. Об этом 4 декабря заявил генеральный директор американской военно-промышленной компании Raytheon Грег Хейес, сообщает National Review.

Иван Шилов ИА REGNUM ПТРК Javelin

Хейес уточнил, что за первые месяцы конфликта на территории Украины США израсходовали на военные поставки Киеву 13-летний объем производства Stinger и 5-летний объем производства Javelin. При этом Хейес отметил, что американское военное ведомство не производило закупок ПЗРК в течение 18 лет, начиная с 2004 года.

Обозреватель National Review указал, что Киеву было отправлено в качестве военной помощи 5500 единиц Javelin и 1400 Stinger, а ВПК Raytheon выиграла тендер на восполнение арсенала армии США. Для этих целей властями было выделено 624 млн долларов.

Министр Армии США Кристина Вормут в ходе оборонного форума Reagan National Defense пояснила, что Пентагоном было заключено контрактов на общую сумму более шести млрд долларов для пополнения боезапасов взамен переданных Киеву в качестве военной помощи.

Отмечается, что, поскольку до сих пор неизвестно, какую политику будут проводить в отношении Киева республиканцы, получившие большинство в Сенате, попытки Пентагона нарастить производство вооружения находятся в стадии неопределённости.