Вильнюс, 5 декабря, 2022, 06:50 — ИА Регнум. Власти Литвы передадут киевскому режиму артиллерийские снаряды калибра 155 мм, написал в своем микроблоге литовский министр обороны Арвидас Анушаускас.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

Ранее власти Болгарии пообещали направить Киеву легкое стрелковое оружие и боеприпасы.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября литовская строительная компания Merko заключила контракт по строительству учебного центра НАТО в Литве к середине 2024 года.