Атланта, США, 5 декабря, 2022, 06:36 — ИА Регнум. Один человек погиб в результате перестрелки возле Университета штата Джорджия в американском городе Атланте 4 декабря, сообщило в своем микроблоге управление городской полиции.

Цитата из к/ф «Бешеные псы». Реж. Квентин Тарантино. 1992. США Стрельба

Инцидент произошел на Пьемонт-авеню. Полицейские прибыли по вызову на место происшествия и обнаружили раненого мужчину, который умер в больнице после госпитализации.

По факту случившегося полиция начала расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября в городе Атланте возле городского моста произошла стрельба, которая унесла жизнь одного человека. Ещё пятеро человек пострадали.