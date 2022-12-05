Донецк, 5 декабря, 2022, 06:35 — ИА Регнум. Обстрел из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» города Донецка провели киевские боевики. Об этом 5 декабря сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК), в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Обстрел города Донецка киевские боевики начали в 03:49 мск со стороны населённого пункта Тоненькое. По Ворошиловскому району Донецка ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО БМ-21 «Град».

По данным МЧС ДНР, в результате ударов произошло возгорание гражданских объектов на улице Артёма и на улице Постышева. На месте пожара работают спасатели, тушение осложнено отсутствием водоснабжения в районе. Информация о возможных пострадавших уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ВСУ менее чем за час трижды обстреляли город Донецк, выпустив по нему 11 снарядов.