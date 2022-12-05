Вашингтон, 5 декабря, 2022, 06:20 — ИА Регнум. Власти Латвии, предлагая разрешить Киеву атаковать аэродромы в России, провоцируют эскалацию конфликта на украинской территории, 4 декабря написал на своем сайте бывший сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Он работал в администрации 40-го американского президента Рональда Рейгана. Робертс считает, что Латвия позволяет себе подобные заявления с одобрения США, которые желают расширения конфликта.

Экс-сотрудник Белого дома отметил, что ситуация напоминает события во Вьетнаме. Кроме того, по мнению Робертса, шаги США ведут к риску ядерного столкновения.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе глава Пентагона Ллойд Остин поблагодарил правительство Латвии за поддержку Киева и Североатлантического альянса.