Тула, 5 декабря, 2022, 09:01 — ИА Регнум. В арбитраж Тульской области поступил иск о самобанкротстве ООО «Тульская сталепромышленная группа», среднесписочная численность сотрудников которого составляет почти 260 человек. Заявление предприятия, работающего в сфере производства чугуна, стали и ферросплавов, пока к производству не принято, передаёт ИА REGNUM.

https://kad.arbitr.ru Иск в Туле

В базе суда исковое заявление появилось 2 декабря 2022 года. Сумма долга пока не раскрывалась.

На утро 5 декабря 2022 года в базе ФНС имеются решения по приостановке операций по счетам налогоплательщика. За 2022 год было вынесено 30 таких решений, в основном из-за неисполнения требования об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов.

На сегодня в арбитражах к ТСГ есть финансовые претензии и от кредитора — ООО «Гомельтеплозащита», а ранее суд удовлетворил иск энергокомпании из Нижегородской области — ООО «НЭС».