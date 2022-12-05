Нижневартовск, Югра, 5 декабря, 2022, 06:05 — ИА Регнум. Внеплановые проверки газонаполнительных станций намерено инициировать МЧС России после ЧП, связанных со взрывами газа. Об этом 5 декабря сообщил журналистам замглавы МЧС России — главный государственный инспектор по пожарному надзору Анатолий Супруновский.

Газовые баллоны

Как пояснил представитель МЧС, ведомство совместно с Ростехнадзором через органы прокуратуры будет добиваться проведения внеплановых проверок газонаполнительных станций и газонаполнительных пунктов. Супруновский указал также, что такие проверки могут начаться в ближайшее время.

В свою очередь, глава МЧС России Александр Куренков уточнил, что за последний месяц в России зафиксированы два ЧП, напрямую связанных со взрывами газовых баллонов в жилых домах. Кроме Нижневартовска, взрыв газового баллона произошёл в конце ноября в городе Южно-Сахалинске. Жертвами взрыва стали десять человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что причиной взрыва в жилом многоквартирном доме в Нижневартовске могла стать утечка газа из газового баллона с последующей детонацией.