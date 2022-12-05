Тайбэй, 5 декабря, 2022, 06:48 — ИА Регнум. Ликвидированный на Украине тайваньский наёмник Цзэн Шэнгуан (Джонатан Ценг), принимавший участие в боевых действиях на стороне украинских националистов, был посмертно награждён на родине, сообщает 4 декабря Центральное агентство новостей Тайваня.

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Цзэн Шэнгуан не являлся этническим китайцем, а принадлежал к народу амис (панцах) местного аборигенного населения гаошань.

Поэтому на его похороны прибыл глава Совета коренных народов при правительстве Тайваня в ранге министра Ичьян Парод (Лю Вэньсюн). Несмотря на то, что наёмники на Украине отличаются чрезвычайной жестокостью и часто совершают военные преступления, министр вручил жене убитого наёмника награду высшей степени Совета коренных народов «За вклад в дело коренных народов». Каким образом участие в боевых действиях на стороне киевских карателей соотносится с вручением данной награды наёмнику, не поясняется.

Напомним, что 25-летний Цзэн Шэнгуан, четыре года прослуживший в тайваньской армии, добровольно отправился воевать на Украину. Всего на стороне украинских карателей воюет около десятка жителей Тайваня.