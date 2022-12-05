Берлин, 5 декабря, 2022, 05:58 — ИА Регнум. Значение инфляции в Германии и Франции уменьшится до целевого показателя в 2% в течение следующих двух–трех лет, заявили президент Цетробанка ФРГ Йоахим Нагель и управляющий Банком Франции Франсуа Вильруа де Гальо 4 декабря на канале Phoenix.

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По словам Вильруа, такого результата необходимо ожидать к концу 2024-го или 2025 года. Он подчеркнул, что речь идет не о простом прогнозе, а об обязательной программе.

Чиновник также отметил, что ужесточение денежной политики в ЕС должно помочь сдержать рост цен, превышающий целевой показатель в пять раз. Вильруа добавил, что процентные ставки будут повышаться «столько, сколько это будет необходимо».

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил, что его организация не видит внятного прогресса в борьбе с инфляцией в Соединенных Штатах.