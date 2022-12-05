Берлин, 5 декабря, 2022, 05:44 — ИА Регнум. Киевский режим должен согласиться на нейтральный статус ради долгосрочного урегулирования конфликта. Такое заявление сделал 4 декабря сопредседатель оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла в интервью газете Die Welt.

Olaf Kosinsky Тино Крупалла

Политик подчеркнул, что нейтральный статус полностью исключает для страны членство в НАТО. Крупалла также назвал справедливым заявление президента Франции Эммануэля Макрона о гарантиях для России в архитектуре безопасности Европы.

Кроме того, германский политик призвал Берлин и Париж отменить санкции в отношении Москвы и полностью прекратить поставки оружия на Украину.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что французский лидер Макрон назвал единственным путём разрешения ситуации вокруг Украины переговоры между Киевом и Москвой.