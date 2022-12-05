Москва, 5 декабря, 2022, 08:35 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы не стал удовлетворять исковое заявление лопнувшего более семи лет назад ПАО «Региональный банк развития» о банкротстве Виктора Тарановского, чьи данные совпадают с данными экс-президента этого же акционерного общества. Решение суда ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

В карточке дела пока есть только запись судьи Луговик — «оставить без рассмотрения». Прочих деталей вердикта не оглашалось.

Схожие претензии к Татьяне Тарановской, данные которой совпадают с данными бывшего члена совета директоров банка, суд рассмотрит 25 января 2023 года.

Напомним, иск к Тарановскому был подан в первой половине октября 2022 года. Ранее банк, лицензию которого отозвали в ноябре 2015 года, привлёк бывших топ-менеджеров к субсидиарной ответственности. На начало ноября 2022 года долги банка перед кредиторами составили 5 360 245 000 рублей.