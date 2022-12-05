Нижневартовск, Югра, 5 декабря, 2022, 05:24 — ИА Регнум. Причиной частичного обрушения пятиэтажного жилого дома в Нижневартовске могла стать разгерметизация газовых баллонов. Об этом 5 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Иван Шилов ИА REGNUM Газовый баллон

Уточняется, что эпицентр взрыва находился на втором этаже: именно здесь были найдены фрагменты газового баллона. Предполагается, что один из жильцов дома хранил у себя в квартире на втором этаже два газовых баллона. По всей видимости, сначала произошла разгерметизация одного из баллонов, а затем детонация, что и привело к обрушению части дома.

Напомним, взрыв в жилом многоквартирном доме в Нижневартовске произошёл 4 декабря. В результате взрыва погибли шесть человек, ещё 15 пострадали. Двоих пострадавших в тяжёлом состоянии доставили в Сургут санавиацией. Разбор завалов на месте ЧП продолжается, есть информация, что под обломками могут находиться люди.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на место трагедии в Нижневартовске прибыл глава МЧС России Александр Куренков.