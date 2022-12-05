Рыбный порт взыскал с мурманского министерства многомиллионные убытки
Из казны Мурманской области в пользу порта взыскали более 72 млн рублей
Мурманск, 5 декабря, 2022, 08:17 — ИА Регнум. Арбитраж Мурманской области удовлетворил исковое заявление АО «Мурманский морской рыбный порт», чей пакет акций ранее был национализирован в пользу государства. По иску с Мурманской области в лице министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области было взыскано более 72 млн рублей, заявленных как убытки. Подробное решение пока не обнародовано. Вердикт судьи Фокиной может быть обжалован в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия, передаёт ИА REGNUM.
Иск будет удовлетворён «за счёт средств казны Мурманской области». Сумма взысканных убытков составила 72 670 700 рублей. При этом судья отказал порту в претензиях к минфину области.
Убытки истец насчитал как компенсацию на возмещение выпадающих доходов за 2017 год, возникших «в связи с государственным регулированием тарифов на тепловую энергию (мощность) по виду теплоносителя «пар».
Напомним, заявление слушалось с декабря 2021 года. В процессе разбирательств были объединены два схожих дела. В качестве третьих лиц выступали комитет по тарифному регулированию Мурманской области и мэрия Мурманска.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2022 года суд по иску ФАС России постановил передать акции АО в пользу РФ. Вердикт обжалуется.