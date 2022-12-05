Париж, 5 декабря, 2022, 05:01 — ИА Регнум. Переговоры между Киевом и Москвой назвал единственным путём разрешения ситуации вокруг Украины президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом политик заявил 4 декабря в интервью американскому телеканалу CBS News.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Макрон отметил, что поддерживает прямой контакт с президентом России Владимиром Путиным и ведёт с российским лидером регулярные дискуссии. Как пояснил президент Франции, сохранение прямого канала связи с Россией он считает лучшим способом возобновления взаимодействия, так как «изоляция хуже всего» в создавшейся ситуации.

При этом Макрон указал, что принимать ключевое решение о завершении конфликта должны сами украинцы.

«Единственный путь выхода из этой ситуации лежит через переговоры. Я не вижу военных вариантов», — добавил президент Франции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в США назвали разумным предложение французского президента Эммануэля Макрона о предоставлении России Западом гарантий безопасности.