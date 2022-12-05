Тайбэй, 5 декабря, 2022, 05:03 — ИА Регнум. Большое количество самолётов ВВС Китая было замечено в воздухе над Тайваньским проливом, сообщает 4 декабря Центральное агентство новостей Тайваня.

N509FZ Самолёты ВВС Китая

За сутки вокруг Тайваня было обнаружено 25 китайских самолётов и четыре китайских боевых корабля. Восемь самолетов из них пересекли срединную линию Тайваньского пролива, а ещё два вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня.

По данным тайваньского министерства обороны, китайские летательные аппараты, вторгшиеся в юго-западную зону ПВО Тайваня, представляли собой противолодочный самолет Y-8 и беспилотник BZK-005.

Среди самолётов, перелетевших через срединную линию пролива, два истребителя Су-30, четыре многоцелевых истребителя J-16 и два J-10.

В министерстве обороны Тайваня заявили, что вооруженные силы острова следят за ситуацией и боевым патрульным самолетам, кораблям ВМФ и наземным ракетным комплексам поставлена задача реагировать на эти действия Китая.

Боевые вылеты были совершены в тот же день, а также через день после того, как США и ЕС выразили 2 декабря в Вашингтоне обеспокоенность «провокациями» Пекина, повышающими риск наступления кризиса в регионе.