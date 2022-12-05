Мелитополь, 5 декабря, 2022, 04:40 — ИА Регнум. Серия взрывов вновь прогремела в ночь на 5 декабря в городе Запорожье, сообщил в своем телеграм-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

(сс) code404 Взрыв

По его словам, атаке подверглись позиции и объекты вооруженных формирований киевского режима.

«По предварительной информации, целью прилетов была военная техника и склады боеприпасов, огневые позиции боевиков ВСУ, а также инфраструктурные объекты, используемые режимом Зеленского для ведения войны», — написал представитель администрации Запорожской области.

Рогов отметил, что интенсивность обстрела почти не отличалась от того, что происходило предыдущей ночью. Он пообещал представить более подробную информацию позже.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря Владимир Рогов объявил, что российские войска ударили по местам дислокации усиленной тактической киевской националистической группы «Сич — С14» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), боевиков которой командование ВСУ может использовать для наступления в Запорожской области.