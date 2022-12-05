Москва, 5 декабря, 2022, 05:03 — ИА Регнум. Председатель комитета по государственному строительству и конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас допустил, что российские власти могут принять меры в отношении граждан, покинувших страну после начала частичной мобилизации, сообщает 5 декабря газета «Ведомости».

Council.gov.ru Андрей Клишас

Клишас предположил, что пребывание за границей для такой категории граждан может стать «менее комфортным». Сенатор обратил внимание на то, что «сбежавшие» продолжают работать дистанционно из-за рубежа на российские компании.

«Можем ли мы менять закон в этом плане и ограничивать схемы, которые позволяют людям работать там, а деньги получать отсюда, и мы не можем понять, платят ли они все налоги? Можем!» — сказал Клишас.

Он допустил изменения в законодательстве, однако не уточнил, в чём они будут заключаться.

Клишас отметил, что в соответствии с Конституцией российских граждан не могут не пустить назад в Россию.

На взгляд сенатора, уехавшие не совершили никакого преступления, но, скорее, подлежат осуждению с «морально-этической точки зрения, как уклонившиеся от мобилизации».

Клишас также считает, что нужно ограничить в дистанционной работе тех уехавших, которые связаны с «чувствительными сферами экономики», в частности с такими, как государственный сектор и транспортная безопасность.