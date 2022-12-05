Клишас пригрозил уехавшим за границу ограничениями в дистанционной работе
Сенатор Клишас призвал сделать «менее комфортной» жизнь тех, кто уехал за границу от мобилизации
Москва, 5 декабря, 2022, 05:03 — ИА Регнум. Председатель комитета по государственному строительству и конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас допустил, что российские власти могут принять меры в отношении граждан, покинувших страну после начала частичной мобилизации, сообщает 5 декабря газета «Ведомости».
Клишас предположил, что пребывание за границей для такой категории граждан может стать «менее комфортным». Сенатор обратил внимание на то, что «сбежавшие» продолжают работать дистанционно из-за рубежа на российские компании.
«Можем ли мы менять закон в этом плане и ограничивать схемы, которые позволяют людям работать там, а деньги получать отсюда, и мы не можем понять, платят ли они все налоги? Можем!» — сказал Клишас.
Он допустил изменения в законодательстве, однако не уточнил, в чём они будут заключаться.
Клишас отметил, что в соответствии с Конституцией российских граждан не могут не пустить назад в Россию.
На взгляд сенатора, уехавшие не совершили никакого преступления, но, скорее, подлежат осуждению с «морально-этической точки зрения, как уклонившиеся от мобилизации».
Клишас также считает, что нужно ограничить в дистанционной работе тех уехавших, которые связаны с «чувствительными сферами экономики», в частности с такими, как государственный сектор и транспортная безопасность.