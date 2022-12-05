Москва, 5 декабря, 2022, 06:57 — ИА Регнум. Московский арбитраж отказал кредитору одного из старейших предприятий по производству алкоголя — АО «Московский завод «Кристалл» в удовлетворении банкротного иска. Дело было прекращено. Определение судьи Сулиевой может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Судья решила «отказать Шеронову Игорю Игоревичу во введении наблюдения в отношении АО «Московский завод «Кристалл» и «прекратить производство по делу». Пока обнародована только результативная часть вердикта.

Напомним, претензии от бизнесмена Шеронова, ставшего процессуальным правопреемником по долгам компании перед «Кристалл Лефортово», поступили в суд в октябре 2022 года. Сумма заявленного долга составила около 3 млн рублей. Она возникла как долг по лицензионному договору за использования ряда товарных знаков.

По итогам двух последних лет выручка предприятия снижалась, а по итогам 2021 года была зафиксирована небольшая прибыль — 421 тыс. рублей.