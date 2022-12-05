Нижневартовск, Югра, 5 декабря, 2022, 04:27 — ИА Регнум. Глава МЧС России Александр Куренков прибыл на место обрушения части жилого дома в городе Нижневартовске в Югре. Об этом 5 декабря сообщила пресс-служба МЧС РФ.

МЧС России Глава МЧС России Александр Куренков

Куренкову доложили о ходе проведения аварийно-спасательных работ на месте ЧП, к которым привлечены около 200 человек. Разбор завалов осложняется морозом до — 23 градусов и непростыми погодными условиями. Кроме того, особенности образовавшегося завала заставляют спасателей быть предельно осторожными.

Напомним, взрыв в жилом многоквартирном доме, расположенном на улице Мира в Нижневартовске, произошёл 4 декабря около 18:30 по местному времени. Предварительно, причиной ЧП мог стать взрыв бытового газа. В результате взрыва погибли шесть человек, пострадали 15 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Сургут из Нижневартовска доставили двух пострадавших в тяжёлом состоянии с ожогами около 90% поверхности тела.