Каракас, 5 декабря, 2022, 04:07 — ИА Регнум. Венесуэльская оппозиция обратилась к президенту Венесуэлы Николасу Мадуро с просьбой назначить дату новых переговоров в Мексике по урегулированию политического кризиса в Венесуэле. Об этом сообщается в микроблоге оппозиционных сил.

Иван Шилов ИА REGNUM Венесуэла

26 ноября в Мехико состоялась встреча представителей правительства и оппозиции Венесуэлы, которые подписали «социальное соглашение», однако дата следующих консультаций не была объявлена.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября МИД России поприветствовал возобновление диалога венесуэльских властей с оппозицией республики.