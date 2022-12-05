Вашингтон, 5 декабря, 2022, 03:55 — ИА Регнум. Попытки главаря киевского режима Владимира Зеленского развязать конфликт между НАТО и Россией, используя для этой цели падение ракеты в Польше, выявили напряжённость между Вашингтоном и Киевом. Об этом 4 декабря рассказали обозреватели Нэнси Юссеф, Лоуренс Норман и Дрю Хиншоу в статье для Wall Street Journal.

Владимир Зеленский

По мнению журналистов, первоначальные заявления Зеленского позволили выявить одно из самых острых разногласий между Киевом и Вашингтоном, присутствовавшее с самого начала конфликта. Как пояснили Юссеф, Норман и Хиншоу, европейские страны и США избегают прямого конфликта между НАТО и Россией, в то время как киевский режим, напротив, тешит надежду усилить роль НАТО на Украине.

Европейские чиновники назвали реакцию Киева на падение ракеты в Польше как излишне эмоциональную, одновременно подозревая, что Зеленский предпринял очередную попытку вовлечь НАТО в конфликт с Россией. При этом западные политики указали, что такие попытки уже предпринимались киевскими властями на разных этапах конфликта.

Напомним, на территорию Польши возле границы с Украиной 15 ноября упала ракета, в результате ЧП погибли два мирных жителя. Власти Польши первоначально утверждали, что боеприпас был российского производства, но позднее было установлено, что обломки принадлежат украинской ракете.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Джозеф Байден намекает украинскому лидеру Владимиру Зеленскому на необходимость вступить в диалог с Россией. По мнению сотрудника Школы международных исследований Джонса Хопкинса Джозефа Иоффе, западные «друзья» Зеленского не желают ввязываться в конфликт с Россией — опасным противником со сверхмощным арсеналом.