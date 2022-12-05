Абуджа, 5 декабря, 2022, 03:35 — ИА Регнум. Страны Западной Африки создадут региональные миротворческие силы, которые будут помогать восстанавливать безопасность и конституционный порядок в государствах региона в случае переворотов, говорится в коммюнике по итогам саммита западноафриканских лидеров в нигерийской столице Абудже.

Marines.mil Солдаты в Африке

В документе сказано, что Западная и Центральная Африки должны избавиться от своей репутации «пояса переворотов». К инициативе также присоединилась Экономическая комиссия западноафриканских государств (ЭКОВАС).

Как сообщало ИА REGNUM, в августе Agence France-Presse написало, что в Западной Африке растет активность джихадистских группировок.