Сургут, Югра, 5 декабря, 2022, 03:22 — ИА Регнум. Санитарный авиаборт с двумя пациентами, пострадавшими при взрыве в жилом доме в Нижневартовске, прибыл в Сургут. Об этом 5 декабря сообщила пресс-служба правительства Югры в своём телеграм-канале.

Mil.ru В санитарном вертолёте

В Сургут в сопровождении главного внештатного анестезиолога минздрава Югры Дениса Никитина прибыл санборт с двумя пациентами, состояние которых признано врачами самым тяжёлым среди пострадавших.

Глава депздрава региона Алексей Добровольский в ходе экстренного заседания уточнил, что в ожоговый центр Сургута санавиацией перевезли двух пациенток 72 и 76 лет с ожогами около 90% поверхности тела. Прибывшие пациентки госпитализированы в реанимационное отделение ожогового центра. Медики предпринимают все возможные усилия для спасения пострадавших.

Ранее ИА REGNUM сообщало о поисково-спасательных работах на месте обрушения части жилого дома в Нижневартовске. В результате взрыва бытового газа в доме погибли шесть человек, пострадали 15 человек, состояние двоих пострадавших врачи назвали очень тяжёлым.