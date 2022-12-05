Токио, 5 декабря, 2022, 03:23 — ИА Регнум. Японский онлайн-ритейлер модной одежды Zozo в середине декабря откроет свой первый реальный магазин в Токио исключительно для предоставления покупателям бесплатных советов по стилю, сообщает 4 декабря агентство Киодо Цусин.

Тёкосай Эйсё. Прогулка

В новом магазине не будет продаваться одежда, но профессиональные стилисты будут рекомендовать товары покупателям с учетом их модных предпочтений и соображений.

Магазин будет зарезервирован для эксклюзивного использования каждым покупателем более двух часов подряд. По данным компании, в настоящее время он будет принимать от четырех до пяти посетителей в день, с прицелом на обслуживание около 1000 человек в год.

Магазин под названием «Ниаулаб» включает в себя японское слово «ниау», что означает «подходить, соответствовать, годиться». Он будет давать консультации по более чем 700 предметам одежды и использовать искусственный интеллект для внесения предложений.

Искусственный интеллект будет использовать около 13 миллионов элементов данных о согласовании нарядов, полученных из модного приложения компании.

Магазин будет расположен в престижном торговом районе Омотэсандо в Токио и начнёт принимать заказы через приложение для обмена сообщениями Line 16 декабря, в тот же день, когда магазин должен открыться.

«Хороший результат может быть достигнут только на основе лица, стиля и внутреннего характера человека», — заявил президент и генеральный директор Zozo Котаро Савада на пресс-конференции.

«Мы хотим воспользоваться возможностями личного общения для предоставления наших услуг», — сказал он.

Zozo намерена использовать те сведения, которые она узнает от покупателей во время их посещения реального магазина, для предоставления более точных советов по стилю покупателям, которые покупают одежду в Интернете.