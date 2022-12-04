Москва, 5 декабря, 2022, 02:41 — ИА Регнум. Слова советской и латвийской певицы Лаймы Вайкуле, заявившей, что она «содержала весь СССР», прокомментировала 4 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Певица заявила в интервью одному из телеканалов, что «содержала филармонии, содержала Советский Союз, выпуская свои диски», пояснив, что получала маленькие гонорары за концерты и выпуск пластинок, так как основной доход получало государство. Точно так же, по мнению певицы, Алла Пугачёва содержала «всю эту Россию, которая сейчас ей что-то предъявляет».

Это неожиданное заявление привлекло внимание официального представителя МИД России Марии Захаровой, которая прокомментировала слова певицы.

«Братцы! Новостей подвезли! Оказывается, Лайма Вайкуле содержала СССР, а Алла Пугачева — всю Россию. Осталось понять, кто содержал тех, кто покупал билеты на концерты и пластинки, запуская ракеты в космос и строя заводы», — так со свойственным ей юмором написала российский дипломат.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов (СРЗП) попросил главу Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александра Бортникова рассмотреть возможность запретить въезд в Россию певице Вайкуле из-за ее антироссийской позиции по поводу специальной военной операции России на Украине.