Берлин, 5 декабря, 2022, 03:04 — ИА Регнум. Власти Германии выделят €10 млрд на приобретение 35 новейших американских истребителей F-35, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на соответствующий документ немецкого правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM F-35

Финансирование будет проводиться через специальный фонд развития бундесвера объемом €100 млрд. Поставку самолетов ожидают в период с 2026 по 2029 год.

Кроме того, в рамках этой сделки Германии получит ракеты класса «воздух — земля», а также «наземную инфраструктуру».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля стало известно, что ФРГ закупит для бундесвера 60 американских вертолетов CH-47 Chinook.

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