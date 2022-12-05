Германия закупит 35 истребителей F-35 за €10 млрд
Bloomberg: Германия выделит €10 млрд на закупку 35 американских истребителей F-35
Берлин, 5 декабря, 2022, 03:04 — ИА Регнум. Власти Германии выделят €10 млрд на приобретение 35 новейших американских истребителей F-35, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на соответствующий документ немецкого правительства.
Иван Шилов ИА REGNUM
F-35
Финансирование будет проводиться через специальный фонд развития бундесвера объемом €100 млрд. Поставку самолетов ожидают в период с 2026 по 2029 год.
Кроме того, в рамках этой сделки Германии получит ракеты класса «воздух — земля», а также «наземную инфраструктуру».
Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля стало известно, что ФРГ закупит для бундесвера 60 американских вертолетов CH-47 Chinook.
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