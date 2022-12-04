Аддис-Абеба, 5 декабря, 2022, 02:43 — ИА Регнум. Повстанцы из эфиопской группировки «Народно-освободительный фронт Тыграя» (НОФТ) вывели с линии фронта в регионе 65% своих бойцов, 4 декабря сообщил в социальных сетях главнокомандующий отрядами НОФТ Тадессе Вереда.

Иван Шилов ИА REGNUM Эфиопия

Такое решение принято спустя месяц после заключения соглашения о прекращении огня между правительственными войсками и подразделениями НОФТ.

Вереда добавил, что часть бойцов группировки все еще остается на своих местах для контроля за действиями эфиопской армии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майк Райан заявил, что ВОЗ все еще лишена беспрепятственного доступа в штат Тыграй.