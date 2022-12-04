Сеул, 5 декабря, 2022, 02:36 — ИА Регнум. Валютные резервы Южной Кореи увеличились в ноябре, поскольку стоимость активов выросла благодаря падению доллара, сообщает 5 декабря информационное агентство Рёнхап.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

Согласно данным, предоставленным Банком Кореи, валютные резервы страны на конец ноября составляли $416,1 млрд, что на $2,09 млрд больше, чем в предыдущем месяце.

Стоимость его недолларовых активов увеличилась при конвертации в доллар благодаря тому, что доллар потерял позиции по отношению к основным валютам.

Иностранные резервы Банка Кореи состоят из ценных бумаг и депозитов, деноминированных в иностранной валюте, резервных позиций Международного валютного фонда, специальных прав заимствования и золотых слитков.

Данные показали, что из общего объёма резервов иностранные ценные бумаги, такие как казначейские облигации США, на конец ноября оценивались в $365,62 млрд, что составляло 87,9% от общего объема иностранных резервов.

Величина депозитов составила $26,68 млрд, что составляет 6,4% от общего объёма.

На конец октября Южная Корея занимала девятое место в мире по объему валютных резервов.