Рига, 5 декабря, 2022, 01:58 — ИА Регнум. Дом украинской блогерши Софьи Стужук, заявившей о своём несогласии с политикой Киева, подожгли неизвестные злоумышленники. Об этом 5 декабря сообщило агентство «Sputnik Ближнее зарубежье» в своём телеграм-канале.

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Стужук переехала с детьми в Латвию весной из-за несогласия с политикой Киева. Тогда же она заявила, что возвращаться на родину не планирует. Проукраински настроенные граждане начали целенаправленную травлю блогерши, предложили лишить её гражданства и опубликовали адрес дома, где проживает Стужук с детьми.

Вечером 4 декабря неизвестные забросали дом блогерши бутылками с зажигательной смесью. При этом в момент нападения злоумышленников в доме находилось пятеро детей.

Возгорание удалось оперативно устранить, в результате нападения никто не пострадал. Злоумышленники с места происшествия скрылись.