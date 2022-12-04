Сеул, 5 декабря, 2022, 01:59 — ИА Регнум. Ожидается, что в 2022 году экспорт Южной Кореи вырастет по сравнению с прошлым годом, но вряд ли достигнет запланированного уровня в $700 млрд из-за вялых продаж таких ключевых товаров, как мобильные устройства и суда, сообщает 4 декабря информационное агентство Рёнхап.

Martin Pueschel Порт Пусан. Южная Корея

Согласно данным, собранным министерством торговли, промышленности и энергетики, общий объём экспорта за 11 месяцев достиг $629,1 млрд.

Экспорт пяти групп товаров — кораблей, текстиля, мобильных устройств, бытовой техники и компьютеров — в январе–ноябре сократился по сравнению с прошлым годом, в то время как продажи 10 групп товаров в 2022 году выросли по сравнению с прошлым годом. Но общий экспорт всех 15 групп товаров вырос по сравнению с предыдущим годом.

Экспорт судов упал на 26,8% в годовом исчислении до $15,8 млрд в ноябре по сравнению с ростом на 27,1% в 2021 году.

Зарубежные продажи мобильных устройств упали на 8% до $16 млрд по сравнению с прошлым годом с $17,4 миллиарда долларов.

Экспорт текстиля сократился на 2,5% в годовом исчислении до $11,3 млрд, в то время как зарубежные продажи бытовой техники и компьютеров упали на 5,4% и 1,5% за первые 11 месяцев этого года соответственно.

Данные показали, что 10 других групп товаров испытали замедление продаж за рубежом за 11-месячный период.

За указанный период за границу было продано чипов южнокорейского производства на сумму около $120,2 млрд долларов, что на 4,3% больше, чем год назад. Экспорт южнокорейских полупроводников подскочил на 28,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Зарубежные продажи автомобилей выросли на 15,3% до $48,7 млрд в 2022 году, а продажи в 2021 году выросли на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Экспорт нефтехимической продукции, продуктов нефтепереработки, стали и дисплеев в 2022 году также резко замедлился по сравнению с прошлым годом.

В результате Южная Корея, скорее всего, не сможет достичь поставленной ранее цели в $700 млрд годового экспорта к 2022 году, в то время как четвертая по величине экономика Азии добилась рекордного уровня экспорта в $644,5 млрд в прошлом году.

Корейская ассоциация международной торговли ранее прогнозировала, что экспорт страны составит $690 миллиардов долларов, что на 7,1% больше, чем годом ранее, на фоне снижения спроса во всем мире.

В прогнозе говорится, что экспорт Южной Кореи в 2023 году может снизиться на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за сохраняющихся неблагоприятных внешних факторов.