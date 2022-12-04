Киев, 5 декабря, 2022, 01:32 — ИА Регнум. Воздушная тревога объявлена в областях на востоке Украины. Об этом 5 декабря можно узнать из данных официального ресурса для оповещения населения — онлайн-карты воздушных тревог так называемого минцифры Украины.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Украина

Сирена воздушной тревоги сработала в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. Кроме того, воздушная тревога объявлена в оккупированных Киевом районах воссоединившихся с Россией Запорожской, Херсонской областей и Донецкой Народной Республики.

Уточняется, что в находящемся под временной оккупацией Киева городе Запорожье слышны взрывы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о воздушной тревоге, объявленной в четырёх областях Украины.