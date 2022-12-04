Хартум, 5 декабря, 2022, 01:18 — ИА Регнум. Бывший президент Судана Омар аль-Башир, который находится под арестом в тюрьме, был временно переведен в больницу для завершения лечения, сообщил журналистам адвокат политика Хашим Абу-Бакр.

U.S. Navy Омар Хасан Ахмед аль-Башир.

Защита ранее подала в суд ходатайство о переводе экс-президента в медицинское учреждение, поскольку у него обострились проблемы с кровяным давлением и почками. По утверждениям адвокатов, 78-летнего аль-Башира нельзя лечить в тюрьме, так как состояние его здоровья ухудшилось.

Аль-Башира судят за переворот 1989 года, в результате которого он пришел к власти. В 2019 году произошло восстание, и политик был свергнут.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября в Судан после десяти лет изгнания вернулся один из старейших и самых влиятельных политических лидеров страны Мохаммед Осман аль-Мергани.