Экс-президент Судана Башир переведен из тюрьмы в больницу
Бывшего президента Судана Башира Омара аль-Башира перевели из тюрьмы в больницу
Хартум, 5 декабря, 2022, 01:18 — ИА Регнум. Бывший президент Судана Омар аль-Башир, который находится под арестом в тюрьме, был временно переведен в больницу для завершения лечения, сообщил журналистам адвокат политика Хашим Абу-Бакр.
Защита ранее подала в суд ходатайство о переводе экс-президента в медицинское учреждение, поскольку у него обострились проблемы с кровяным давлением и почками. По утверждениям адвокатов, 78-летнего аль-Башира нельзя лечить в тюрьме, так как состояние его здоровья ухудшилось.
Аль-Башира судят за переворот 1989 года, в результате которого он пришел к власти. В 2019 году произошло восстание, и политик был свергнут.
Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября в Судан после десяти лет изгнания вернулся один из старейших и самых влиятельных политических лидеров страны Мохаммед Осман аль-Мергани.