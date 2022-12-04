Вашингтон, 5 декабря, 2022, 01:06 — ИА Регнум. Число жителей Украины, которые окажутся за чертой бедности, к концу текущего года возрастёт до 8 млн человек. Такие данные сообщила вице-президент Всемирного банка Анна Бьерде 4 декабря во время беседы с австралийской газетой Presse.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика на Украине

Бьерде напомнила, что Всемирный банк не раз предупреждал о катастрофических последствиях конфликта на Украине. По данным вице-президента Всемирного банка, уровень бедности на Украине к концу текущего года вырастет с 2% до 25%, а число людей, которые окажутся за чертой бедности, достигнет 8 млн.

Кроме того, по словам Бьерде, если на начало июня для восстановления Украины в соответствии с европейскими стандартами требовалось около 350 млрд евро, то сейчас необходимо уже не менее 500 млрд евро.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что система шефства для восстановления Украины, запустить которую планирует лидер киевского террористического режима Владимир Зеленский, вряд ли сработает на благо страны.