Сеул, 5 декабря, 2022, 01:07 — ИА Регнум. Экспорт сельскохозяйственной и пищевой продукции из Южной Кореи за 11 месяцев года достиг нового рекордного уровня, сообщает 4 декабря информационное агентство Рёнхап.

by cube300 Корейская лапша

По данным министерства сельского хозяйства и рыболовства, экспортные поставки сельскохозяйственных и продовольственных товаров в период с января по ноябрь достигли $8,08 млрд, что на 4% больше, чем за тот же период годом ранее.

По данным министерства, экспорт лапши быстрого приготовления вырос на 14,5% в годовом исчислении, до $696 млн за указанный период.

Министерство сообщило, что экспортные поставки обработанных пищевых продуктов, таких как рис быстрого приготовления и рисовые лепешки, увеличились до $163 млн, что на 10,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Министерство ожидает, что годовой объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции достигнет рекордного уровня в 2022 году, превысив прошлогодний рекорд в $8,56 млрд.