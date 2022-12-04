Сеул, 5 декабря, 2022, 01:08 — ИА Регнум. На фоне серьёзных сбоев в логистике в топливной и сталелитейной промышленности президент Южной Кореи Юн Сок Ёль поручил чиновникам подготовить распоряжение о возвращении к работе бастующих дальнобойщиков, сообщает 4 декабря информационное агентство Рёнхап.

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Президент заявил чиновникам, чтобы они готовились немедленно издать административный приказ для таких отраслей, как нефтепереработка и металлургия, так как есть опасения, что этим отраслям продолжающейся забастовкой будет причинён дополнительный ущерб.

Этот шаг был сделан через пять дней после того, как Юн Сок Ёль призвал возвратиться к работе водителей грузовиков, перевозящих цемент.

Президент также попросил соответствующих министров принять все необходимые административные меры для решительных действий против того, что он назвал «серьёзной угрозой верховенству закона». Глава государства считает, что бастующие дальнобойщики держат экономику страны в заложниках ради своих интересов.

По состоянию на утро 3 декабря правительство направило уведомление о возобновлении работы 33 операторам и 791 частному дальнобойщику в цементной промышленности. Из них 29 операторов и 175 водителей возобновили работу или планируют это сделать в ближайшее время, добавили в ведомстве.

Министр финансов Чу Кён Хо пообещал принять юридические меры для строгого наказания дальнобойщиков, которые принимают участие в незаконной групповой акции и отказываются вернуться на работу.

«Мы сформируем группу реагирования с полицией и властями провинций, чтобы пресечь любое незаконное поведение и принять строгие административные меры против тех, кто не соблюдает указ президента», — сказал министр.

Правительство заявило, что поставки из крупных портов и предприятий по производству цемента восстанавливаются после того, как на прошлой неделе был издан исполнительный приказ о возвращении к работе бастующих водителей цементовозов.

Напомним, что забастовка дальнобойщиков продолжается уже 11-й день. Водители грузовиков требуют от правительства постоянной гарантии минимальной заработной платы.