Сеул, 5 декабря, 2022, 01:07 — ИА Регнум. Южнокорейская прокуратура наложила запрет на выезд за границу бывшего главы администрации президента страны, сообщает 4 декабря информационное агентство Рёнхап.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Южная Корея

Но Ён Мин, в 2019–2020 годах занимавший пост главы администрации тогдашнего президента Мун Чжэ Ина, подозревается в оказании давления на частный бизнес.

Используя своё высокое служебное положение, чиновник трудоустроил Ли Чон Гына, бывшего заместителя генерального секретаря в то время правящей Демократической партии, на хорошо оплачиваемую должность в частной компании.

Речь идёт о логистической и судоходной компании Korea Integrated Freight Terminal, которую контролирует один из крупнейших южнокорейских чеболей (конгломератов) CJ Group.

После того как Ли Чон Гын в апреле 2020 года неудачно баллотировался в южнокорейский парламент, усилиями Но Ён Мина его устроили штатным советником в Korea Integrated Freight Terminal. Хотя компания и является частной, но она ведёт свою деятельность на землях, которыми распоряжается министерство земли, транспорта и морских дел.

Таким образом, Ли Чон Гын стал получать на этой прибыльной должности по 100 миллионов южнокорейских вон ($76 900) в год.

Напомним, что злоупотребления такого рода характерны для южнокорейских чиновников. Так, президент страны Пак Кын Хе за действия коррупционного характера была подвергнута импичменту, а затем приговорена к длительному тюремному сроку.