Тель-Авив, Израиль, 5 декабря, 2022, 00:19 — ИА Регнум. Обед экс-президента США с рэпером Канье Уэстом и ультраправым активистом Ником Фуэнтесом раскритиковал бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Об этом израильский политик заявил в интервью американскому телеканалу NBC News.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

Нетаньяху напомнил, что Трамп очень много сделал для Израиля — именно Трамп признал Иерусалим столицей страны и суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Поэтому экс-премьер Израиля отметил, что он по-прежнему благодарен бывшему президенту США.

«Что касается Канье Уэста и того другого неприемлемого гостя — думаю, что это не просто неприемлемо, это просто неправильно», — пояснил Нетаньяху и выразил надежду на то, что Трамп найдёт способ держаться подальше от двух компрометирующих его людей и осудить их.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-президент США Трамп подвергся резкой критике после встречи в своей резиденции с придерживающимися антисемитских взглядов рэпером Канье Уэстом и ультраправым активистом и стримером Ником Фуэнтесом. Трамп в ответ заявил, что до мероприятия понятия не имел о взглядах собеседников, за обедом общался с ними очень мало и свои политические взгляды они не пропагандировали.