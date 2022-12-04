Новый Орлеан, США, 5 декабря, 2022, 00:15 — ИА Регнум. Драка с участием шести помощников шерифа произошла в международном аэропорту Луи Армстронга в американском городе Новый Орлеан (штат Луизиана), сообщило издание The New Orleans Advocate.

Roger Schultz Салон самолета

Полицейские прибыли по вызову экипажа самолета. Бортпроводники попросили стражей правопорядка вывести из салона пассажирку, которая устроила дебош на борту.

Полицейские попытались вывести женщину, но она решила дать им отпор. Пассажирка начала пинать и кусать помощников шерифа. Полицейским пришлось задержать дебоширку.

Женщине предъявили обвинения в нарушении общественного порядка, нанесении побоев представителям органов власти, а также в сопротивлении аресту с применением силы. Ей удалось выйти на свободу после внесения залога в $10 750. Судебное заседание по делу нарушительницы пройдет 23 января 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2021 года в аэропорту Ла-Гуардиа в американском городе Нью-Йорке был задержан пассажир самолет. Мужчина вел себя неадекватно.

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