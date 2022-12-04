Бахмут, ДНР, 5 декабря, 2022, 00:22 — ИА Регнум. Стали известны подробности боёв на территории ДНР, в результате которых понесли большие потери грузинские наёмники, воюющие на стороне украинских националистов, сообщает 4 декабря грузинский телеканал «Мтавари архи».

Цитата из кф «Псы войны». Реж. Джон Ирвин. 1980. США — Великобритания Наёмники

Командир грузинских карателей Давид Кукчишвили дал интервью журналистам телеканала.

Он сообщил, что при попытке отряда грузинских боевиков забрать трупы своих убитых соратников отряд попал под сильный огонь российских войск. «Русские нас подожгли и разгромили», — сказал Кукчишвили.

После этого грузинские боевики вынуждены были отступить, так и не забрав трупы своих подельников.

Напомним, что на Украине и в Донбассе было ликвидировано в общей сложности 33 наёмника из Грузии.