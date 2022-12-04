Баку, 4 декабря, 2022, 23:41 — ИА Регнум. Азербайджан не будет менять размер своей квоты по нефтедобыче в соответствии со сделкой ОПЕК+, сообщается на сайте азербайджанского министерства энергетики.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

Такое решение принято в октябре и подтверждено по итогам онлайн-встречи, которая прошла 4 декабря. Согласно договоренностям, обязательства Азербайджана по сокращению добычи по-прежнему составляют 33 тысячи баррелей в сутки, а в стране будет добываться 684 тысячи баррелей в сутки.

Следующее собрание ОПЕК+ по указанному вопросу должно состояться 4 июня 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря вице-премьер и министр нефти Ирака Хайян Абдель Гани заявил, что Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) привержена темпам добычи нефти, определенным до конца 2023 года.