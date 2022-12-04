Киев, 4 декабря, 2022, 23:35 — ИА Регнум. Взрыв произошёл в многоэтажном доме в городе Киеве. Об этом 4 декабря сообщили ряд украинских СМИ и очевидцы в социальных сетях.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

Согласно предварительной информации, взрыв произошёл в многоэтажном жилом доме в левобережной части Киева на улице Цветаевой.

Отмечается, что после взрыва начался пожар, в некоторых квартирах вылетели окна. На место происшествия уже прибыли спасатели.

Причиной взрыва предварительно названа неправильная эксплуатация генератора. Информация о возможных пострадавших уточняется.