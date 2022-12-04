Кейптаун, 4 декабря, 2022, 23:18 — ИА Регнум. По меньшей мере девять человек стали жертвами дорожно-транспортного происшествия в провинции Мпумаланга в ЮАР, сообщило в своем микроблоге региональное управление министерства транспорта.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

ДТП произошло 3 декабря на трассе R-35, где столкнулись легковой и грузовой автомобили. В списке погибших оказались водители обоих транспортных средств.

Причина аварии устанавливается. Журналисты газеты Citizen предположили, что авария могла произойти из-за опасного обгона.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе в провинции Лимпопо на севере ЮАР произошло столкновение пассажирского автобуса с внедорожником. Погибли 18 человек, и еще 6 — пострадали.