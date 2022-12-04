В ДТП в ЮАР погибли девять человек
В провинции Мпумаланга в ЮАР произошло ДТП, погибли девять человек
Кейптаун, 4 декабря, 2022, 23:18 — ИА Регнум. По меньшей мере девять человек стали жертвами дорожно-транспортного происшествия в провинции Мпумаланга в ЮАР, сообщило в своем микроблоге региональное управление министерства транспорта.
Иван Шилов ИА REGNUM
ДТП
ДТП произошло 3 декабря на трассе R-35, где столкнулись легковой и грузовой автомобили. В списке погибших оказались водители обоих транспортных средств.
Причина аварии устанавливается. Журналисты газеты Citizen предположили, что авария могла произойти из-за опасного обгона.
Как сообщало ИА REGNUM, в январе в провинции Лимпопо на севере ЮАР произошло столкновение пассажирского автобуса с внедорожником. Погибли 18 человек, и еще 6 — пострадали.