Тбилиси, 4 декабря, 2022, 23:50 — ИА Регнум. Грузинская оппозиция требует от властей объявить 6 декабря общенациональным днём траура, сообщает 4 декабря грузинский телеканал «Мтавари архи».

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Грузии

Поводом для этого послужила гибель на территории ДНР пятерых грузинских боевиков, воевавших на стороне карателей из ВСУ.

«Приспущенными флагами мы должны хотя бы символически показать, что нас все еще называют нацией, что у нас все еще есть хотя бы капля совести. Что мы продолжаем жить, не игнорируя потерю — замечая её, ценя её и надеясь на будущее. На что похожа жизнь в мирном городе, наполненном коллаборационизмом и позором?» — говорится в обращении оппозиционного движения «Позор».

Лидер ещё одной оппозиционной партии «Дроа» Елена Хоштария призвала горожан собраться на главной площади Тбилиси, площади Свободы. Прибывшие на площадь стали повязывать на установленную там новогоднюю ёлку чёрные траурные ленты.

Напомним, что грузинские боевики были ликвидированы в бою с российской армии неподалёку от города Артёмовска (Бахмут). Кроме убитых, в рядах грузинских наёмников имеются и раненые.