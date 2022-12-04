Нижневартовск, Югра, 4 декабря, 2022, 23:11 — ИА Регнум. Работы по разбору завалов продолжаются на месте обрушения части дома в результате взрыва в Нижневартовске. Об этом 4 декабря сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС России

К поисково-спасательным работам на месте ЧП привлечено 165 человек и 53 единицы техники. Работа осложнена низкой температурой воздуха (-23 градуса) и неблагоприятными метеоусловиями. Специалисты закрепляют нависающие конструкции, чтобы обеспечить безопасность для дальнейшего разбора завалов.

Согласно последним данным, в результате взрыва бытового газа в жилом доме погибли шесть человек, пострадали 15 человек, четверо пострадавших госпитализированы. В больнице с ожогами и сотрясением мозга находятся три женщины и один мужчина. Из дома эвакуированы 52 человека. На месте происшествия работают психологи МЧС России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по предварительной информации, взрыв в пятиэтажном доме на улице Мира в Нижневартовске произошёл из-за нарушения установки и правил эксплуатации газового баллона.