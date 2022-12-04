Лондон, 4 декабря, 2022, 22:37 — ИА Регнум. Отказаться от проведения забастовок с требованием о повышении зарплат призвал председатель Консервативной партии Великобритании Надхим Захави работников Национальной службы здравоохранения. Об этом 4 декабря сообщает Independent.

Rachel librarian Забастовка

Как заявил Захави, предрождественские забастовки говорят о разобщённости граждан Великобритании. По мнению политика, сейчас стране нужно выступить единым фронтом против России. Для этого, по словам Захави, нужно прекратить бастовать, объединиться и послать таким образом президенту России Владимиру Путину очень чёткий сигнал о единстве.

Заявление Захави вызвало негативную реакцию в обществе, политика осудили и лидеры профсоюзов. Как отметила генсек Королевского колледжа медсестер Пэт Каллен, недопустимо спекулировать на ситуации вокруг Украины, используя её как предлог для понижения заработной платы медработников в Великобритании.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что британское правительство, пытаясь свести к минимуму последствия возможных забастовок, рассматривает вероятность замены бастующих работников госструктур военнослужащими.