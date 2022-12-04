Тбилиси, 4 декабря, 2022, 22:49 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сильно похудел, сообщает 4 декабря грузинский телеканал «Мтавари архи».

(сс) thierry ehrmann Михаил Саакашвили

Экс-президента, находящегося на лечении в частной тбилисской клинике «Вивамед», посетили врачи медицинского консилиума, созванного грузинским омбудсменом. Входящий в состав консилиума Тенгиз Цуладзе заявил, что у Саакашвили наблюдается значительная потеря веса, что является чрезвычайно опасным для жизни.

«Изначально было 116 килограммов, на данный момент — 73. Это снижение очень большое, и поэтому его состояние можно очень серьёзно оценить. … наблюдается когнитивное ухудшение, значительное ухудшение мыслительных функций, психических функций. Конечно, кахексия [истощение организма] и значительная потеря веса очень опасны для жизни», — сказал Цуладзе.

Напомним, что в последнее время появились сведения об отравлении бывшего президента Грузии.