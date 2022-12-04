Москва, 5 июля, 2006, 18:17 — ИА Регнум. Стратегию развития ракетно-космической промышленности до 2015 года представит на рассмотрение кабинета министров РФ, заседание которого состоится завтра, 6 июля, руководитель Федерального космического агентства Анатолий Перминов . Как сообщил ИА REGNUM источник в правительстве РФ , цель стратегии заключается в формирование нового облика ракетно-космической промышленности РФ и увеличении доли отечественных компаний на мировом рынке космических услуг.

В настоящее время в РФ действуют 112 ракетно-космических предприятий, 66 из них - научные и конструкторские, 31 - промышленные. Численность сотрудников этих предприятий составляет около 250 тысяч человек, причем их средний возраст - 46,2 года. Основными задачами ракетно-космической промышленности, согласно стратегии, является техническое перевооружение, создание научного задела, реформирование отрасли, развитие государственно-частного партнерства в этой отрасли и др. Кроме того, на заседании правительства будут рассмотрены проекты федеральных законов "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования проведения землеустройства", "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в части установления порядка резервирования земельных участков для государственных или муниципальных нужд", которые представит заместитель министра экономического развития и торговли РФ Кирилл Андросов .